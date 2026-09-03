Para promover un voto consciente e informado, Correo Huancayo y el Colegio de Arquitectos de Junín venimos organizando un ciclo de debates electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las jornadas permitirán a nuestros lectores conocer y contrastar los planes de gobierno y propuestas de los candidatos que buscan dirigir los principales gobiernos locales y regionales.

El ciclo comprenderá cuatro fechas y tendrá como escenario el local del Colegio de Arquitectos de Junín, ubicado en el Jr. Rebagliati N.° 125, en El Tambo-Huancayo.

El primer encuentro será este 4 de setiembre, con los candidatos al distrito de Chilca. Luego, el 11 de setiembre, será el turno de los postulantes a la alcaldía de El Tambo.

La agenda continuará el 18 de setiembre con el debate de candidatos a la provincia de Huancayo y culminará el 25 de setiembre con quienes aspiran al Gobierno Regional de Junín. Todas las jornadas se desarrollarán de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Los participantes deberán exponer sus propuestas en tres ejes considerados prioritarios para las municipalidades: residuos sólidos y gestión ambiental; seguridad ciudadana; y desarrollo urbano, movilidad urbana y tránsito.

Para los debates regionales: salud pública e infraestructura hospitalaria, seguridad ciudadana, gestión pública y lucha contra la corrupción y carretera central y transitabilidad regional.

Los cuatro debates serán transmitidos en vivo por nuestras cuentas oficiales de Facebook de Correo Huancayo y Diario Correo.