El sol era abrasador, pese a ello miles de devotos recorrieron más de 8 kilómetros durante 5 horas que duró la peregrinación de la Virgen de Cocharcas, que ayer partió de la Catedral de Huancayo hasta su santuario en Sapallanga.

A cada paso, los fieles se iban sumando a la peregrinación, los devotos emocionaron con sus cantos, rezos y confesiones. En cada parada se conformaban grupos de voluntarios que cargaron el anda de Mamacha Cocharcas, una imagen tallada en piedra de Huamanga que apenas mide 26 centímetros, pero era seguida por un mar humano de devotos que la veneran hace 400 años, mencionó el párroco de Sapallanga, Enrique Campos Camasca.

petición. Las personas con discapacidad y madres con niños pequeños tomaron la delantera, seguidos por el Arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, que bendijo a los fieles, pidió que guíe a los jóvenes en su camino y cese la violencia escolar. Además, que cesen los temblores que tanto han causado pánico y el desamparo de muchas familias en Huancayo. “El valle del Mantaro sufrió los sismos, y los jóvenes han sido víctimas de la violencia, pero aquí está la Virgen de Cocharcas para unirnos, ya que es una madre de la fraternidad y la reconciliación”, mencionó.

“Estamos cansados pero con la fe muy fortalecida, son 3 años que peregrino para recibir la bendición de la virgen”, dijo José Chirinos, que descansaba junto a su familia en los pasillos de la iglesia.

El alcalde de Sapallanga y prioste menor, Miguel Paitán Soto manifestó que durante los días de la festividad esperan congregar a 170 mil visitantes a los cuales esperan con cariño, que se expresa en brindarles un baso de chicha de jora, los panes artesanales, el tradicional hualpachupe, mondongo, entre otros.

Además, se han habilitado vías alternas, hacia al santuario de la virgen, como medida de contingencia ante la gran cantidad de personas y vehículos. El prioste mayor, Luis Pérez Peralta, detalló que el 7 de setiembre será la quema de castillones, mientras que el 8 es el día central, los danzantes bailan desde muy temprano para expresar su saludo a la virgen de Cocharcas y será la misa principal, mientras que el 9 de setiembre se realiza el cambio de manto.