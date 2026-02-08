Hoy 8 de febrero, la región Junín vivirá una jornada académica decisiva y esperada por alumnos y padres de familia, pues se realizará la primera fase del Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Esta evaluación de aptitudes, medirá las competencias lectoras y matemáticas de los jóvenes talentos durante 120 minutos.

En la región un total de 729 estudiantes fueron considerados aptos y competirán por las 100 vacantes finales.

En Huancayo, la sede principal será la Universidad Continental, donde rendirán examen 589 estudiantes locales, a los que se sumarán 50 postulantes del COAR Huancavelica que también han sido asignados a este local.

En otras zonas de la región, la evaluación se descentralizará en la I.E. Francisco Irazola de Satipo con 79 postulantes y en la I.E. San Miguel de Acobamba en Tarma, que recibirá a 61 menores.

Requisitos

La puntualidad será clave para los postulantes y sus familias. El Ministerio de Educación ha dispuesto que el ingreso a los centros de evaluación se realice estrictamente entre las 8:00 a. m. y las 8:45 a. m., prohibiéndose el acceso después de este horario.

Cada niño o niña deberá presentarse obligatoriamente acompañado de sus padres o apoderados, portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su código único de inscripción.

Asimismo, se ha enfatizado la prohibición de ingresar con útiles escolares, mochilas, calculadoras o cualquier dispositivo electrónico a las aulas de evaluación.

El proceso

Este examen representa el primer peldaño de un proceso de dos etapas. Los resultados de esta prueba escrita se publicarán el 17 de febrero, permitiendo que quienes aprueben avancen a la fase de entrevistas personales, programadas entre el 21 y 23 de febrero. Finalmente, la lista de ingresantes oficiales se dará a conocer el 2 de marzo.

El acceso al COAR genera expectativa, pues permite a los estudiantes la oportunidad de acceder a un currículo fortalecido con el Bachillerato Internacional, que abre las puertas de más de 2,000 universidades a nivel global.