Más de 800 Fiscalizadores de Local de Votación (FLV) fueron desplegados en las provincias de Chanchamayo, Satipo, Tarma, Junín y Yauli, bajo la jurisdicción del Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo, con miras a garantizar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Desde días previos a los comicios, los fiscalizadores vienen realizando labores de control sobre la propaganda electoral y el cumplimiento de la “ley seca”, incluso acompañando operativos en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Asimismo, supervisan el arribo del material electoral a los locales de votación, además de verificar las condiciones de infraestructura, señalización y seguridad de estos espacios antes del día de la elección.

Durante la jornada electoral del 12 de abril, los FLV fiscalizarán la instalación de mesas, el sufragio y el escrutinio, además del traslado de las actas electorales hacia los centros de acopio, reportando cualquier incidencia para garantizar la transparencia del proceso.