En marco de la semana de lucha contra el cáncer, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro, informó que, de manera anual, reportan un aproximado de 2 mil casos nuevos, en su mayoría, en las fases 3 y 4.

El cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar, le sigue el cáncer de mama y el cáncer de estómago; este último es bastante común debido a la calidad de alimentación que tiene el paciente; según informó el IREN Centro.

“El temor al diagnóstico es una de las causas por las que hay poca costumbre de prevención ya que conlleva a cambios personales, familiares, laborales y más. Los chequeos deben ser anuales”, recomendó el jefe de la oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro, Luis Tello Dávila.

En la provincia de Chupaca, uno de los principales retos que tiene el personal especializado es la lejanía de los centros de salud en el valle del Canipaco; sin embargo, vienen realizando campañas preventivas de manera mensual.

“Tenemos 35 pacientes diagnosticados que vienen teniendo seguimiento y son alrededor de 30 pacientes presuntivos”, informó el coordinador de Prevención y Control del Cáncer en la Red de Salud de Chupaca, obstetra Joel Aguilar Lavado, quien contó que vivieron dos casos de pacientes que vencieron al cáncer, se trata de una dama diagnosticada con cáncer de estómago y un paciente masculino diagnosticado con cáncer de próstata, ambos lograron vencer la enfermedad y solo van llevando sus chequeos preventivos.

Una historia de valor

En la comparsa realizada por el centro de la ciudad de Huancayo, con el fin de concientizar a la población sobre la prevención del cáncer, estuvo presente una de las motivadoras pacientes que logró vencer a un cáncer de cuello uterino.

Se trata de Mariluz Castro (54), quien contó que el 18 de noviembre del 2019 fue diagnosticada con esta enfermedad y sintió morir. “Mi padre murió con cáncer y cuando me enteré de mi diagnóstico, pensé que me iba a morir. Ahí recién nos damos cuenta de las cosas que no hacemos, que no valoramos y no expresamos”, dijo Mariluz con voz melancólica recordando el momento.

La detección de su enfermedad fue en fase 4 y tuvo que recibir un total de 45 radioterapias y 19 quimioterapias para que, el año pasado, pueda ser dada de alta.

“Ninguna mujer está preparada para esto, cuando escuchas la palabra “cáncer” sientes que tu mundo se va abajo, cambia tu vida en un 1000%”, expresó ella.

Mariluz, un ejemplo de valentía y perseverancia, se dirigió a la población y, en especial, a las mujeres: “Decirle a mis guerreras, que sigan adelante y no tengan miedo, al cáncer lo podemos vencer. No tengan miedo a la caía del cabello o si se negrea un poco la parte donde tienen el cáncer, vamos a poder vencerlo. Siempre cumplan con sus tratamientos y acudan a sus chequeos preventivos”.