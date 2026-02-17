No hay marcha atrás. El paro regional de 48 horas por la Nueva Carretera Central, convocado para este 18 y 19 de febrero, gana fuerza tras recibir el respaldo de mercados, transportistas y del sector agricultura, gremio que en 2022 puso contra las cuerdas al entonces presidente Pedro Castillo.

La medida responde a la indignación desatada por el desinterés del Ejecutivo en asignar presupuesto al megaproyecto vial, lo que motivó que el Comité Multisectorial abandonara el diálogo con el MEF y el MTC al no garantizarse la presencia de ministros.

Sector agricultura

Una de las adhesiones más importantes es la del Frente de Defensa de Productores Agrarios de la Región Junín, protagonistas del paro agrario por fertilizantes de 2022 en Huancayo, uno de los más violentos registrados en la última década. Ángel Misayauri, presidente del frente, confirmó que respaldarán la medida de protesta.

“Hemos tomado la decisión de apoyar el paro y vamos a acatarlo de forma progresiva. La decisión fue tomada por nuestra junta directiva y vamos a participar de las movilizaciones”, detalló el dirigente.

Transportistas

De igual manera, el transporte cerró filas. Walter Solano, representante de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, confirmó que los 5,000 transportistas agrupados en Junín se sumarán a la lucha.

“No vamos a bloquear carreteras, porque luego toman represalias, pero hay maneras de protestar. Vamos a acompañar las movilizaciones en La Oroya y hasta en Ticlio”, señaló Solano.

Comerciantes de mercados

El Mercado Modelo también confirmó su apoyo al paro regional, aunque todavía evalúa si abrirá sus puertas al público el 18 y 19.

“Vamos a apoyar e ir a la marcha; ya mandamos a hacer nuestra banderola. La carretera de cuatro carriles debe construirse. El primer día apoyaremos y el segundo día evaluaremos”, informó Fermín La Torre, presidente del centro de abastos.