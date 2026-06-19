Un joven conductor de motocicleta fue asesinado a balazos por presuntos sicarios la tarde del último miércoles en la avenida San Cristóbal, a la altura del estadio municipal, en la IV etapa del distrito de Constitución, provincia de Oxapampa.

Pese a que efectivos de la Policía Nacional lo trasladaron de emergencia al centro de salud de Ciudad Constitución en estado grave, la víctima falleció a los pocos minutos de ingresar.

La víctima fue identificada como William Ñuñuvera Serín (20), quien según reportes preliminares era residente del centro poblado de Orellana.

El ataque ocurrió mientras el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo XD 150, de color negro y con placa de rodaje 1451-EU. En ese trayecto, fue interceptado por desconocidos que dispararon contra él antes de darse a la fuga.

Testigos de la zona señalaron que la víctima recibió aproximadamente seis impactos de bala. Los vecinos dieron la alerta inmediata a las autoridades al escuchar las detonaciones, lo que permitió su auxilio inicial, aunque los esfuerzos médicos resultaron insuficientes debido a la gravedad de sus heridas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público acudieron a la escena del crimen para recoger evidencias forenses e iniciar las investigaciones correspondientes. El caso se mantiene bajo estricta reserva para determinar el móvil de este homicidio.