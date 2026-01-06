La madrugada de ayer el desborde de una quebrada afectó diversos sectores de Sangani en Pichanaqui y Perené. Las calles se convirtieron en un lodazal en la zona alta en el sector Piedra Lunar, alrededor del Instituto de Pichanaqui; también en la calle José Gálvez, calle 01, calle 04y otros.

El cargasón de agua llegaba desde el sector El Naranjal donde se activó la quebrada el camarón a causa de una intensa lluvia.

Agua, piedras, rocas, palos y maleza inundaron viviendas. La lluvia comenzó a las 12:00 de la noche.

Los vecinos tuvieron que colocar sacos con arena para evitar el ingreso del agua, pero la medida resultaba inútil.

“Todos los años es lo mismo. La quebrada Camarón que está ubicada en la parte alta en el sector El Naranjal es muy peligrosa, es un cerro que se está partiendo en pedazos porque lamentablemente pobladores han realizado movimientos de tierra y venta de terrenos originando parte del problema“, indicaron los vecinos.

Fueron más de 12 casas afectadas. Tras el reclamo de los pobladores en la municipalidad, el gerente municipal Fredy Sánchez llegó a la zona con maquinaria.

“Pedimos también sacos de arena, pero nada. Tendremos que hacerlo nosotros mismos”, dijeron los afectados.

