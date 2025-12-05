Hoy culmina el VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú, con ponencias centradas en la atracción de inversión extranjera, la masificación del gas, desarrollo sostenible e impulso de inversiones en la macrorregión del centro, además de innovación empresarial para la región Junín.

La mañana de trabajo la inició Gisella Abarca López, ejecutiva de Promoción de Proyectos de Promperú, quien destacó el crecimiento del país, el que llegó a 3.5% solo en 2025 y 4.2% (en promedio) en los últimos 20 años. Bastante por encima de la región.

“Somos el segundo con mejor riesgo país a nivel regional solo por debajo de Chile. Esto demuestra la capacidad de enfrentar nuestras deudas y como nos califican las agencias para préstamos de capital, además de poder identificarnos como un potencial destino de inversiones”, indicó Abarca López.

La ejecutiva de Promperú también dijo que un hito histórico de nuestro país, está marcado por una mínima tasa de inflación que es la más baja de la región (1.1%).

Recalcó que Perú es un destino preferido para la inversión extranjera en la región, el cuarto país con mayor inyección presupuestal con 121 mil millones en el periodo de 2023 a 2024, lo que ha generado 267 mil empleos.

Sobre la macrorregión centro informó que hasta setiembre de este año se exportaron productos por 19 mil 400 millones de dólares y 23 mil 300 millones el año pasado. Encabezando las exportaciones tradicionales como la minería y el sector agropecuario.

Se necesita crear demanda

Más tarde, el director de Gestión del Gas Natural del Ministerio de Energía y Minas (Minem) Luis Ángel Carbajal Calderón , señaló que se debe crear una demanda para el gas en la macrorregión y estimular el consumo para que llegue el gas a partir de un ramal de Ayacucho.

Fred Contreras Santos, miembro del Colegio de Ingenieros de Junín y socio de la Cámara Comercio de Huancayo. Señaló que la viabilidad del gas depende de la oferta “Si nadie crea necesidad no vamos a llegar a nada”, manifestó.

Recordó que el proyecto de masificación del gas para Junín nació hace 20 años, cuando era presidente regional Manuel Duarte.

“Huancavelica que inició el proceso recién en 2012 ya nos lleva la delantera. Los problemas (para Junín) fueron que se echó para atrás Doe Run y Cemento Andino, pese a que antes dijeron que si tenían previsto usarlo”, recordó. Por ello remarcó la importancia de crear demanda ya que, solo en viviendas se necesitarían 110 mil conexiones de gas para ser altamente rentable y debe haber requerimiento de la industria.