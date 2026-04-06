Bajo estrictas medidas de seguridad, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo y El Tambo recibieron el material que será utilizado en las Elecciones Generales 2026, previstas para el domingo 12 de abril.

El envío arribó el último sábado 4 de abril en un vehículo especialmente acondicionado, con resguardo de un comisionado de la ONPE y efectivos de la Policía Nacional. Además, el traslado fue monitoreado vía satélite, garantizando la seguridad del material durante todo el recorrido.

Los paquetes contienen cédulas de sufragio, actas, listas de electores, ánforas, cabinas de votación y otros implementos indispensables. También incorporan sistemas de termosellado, códigos QR y etiquetas RFID que permiten verificar la trazabilidad del material asignado a cada mesa.

En los próximos días se iniciará la distribución hacia los locales de votación. La ODPE Huancayo cubrirá 805 mesas en 92 locales, mientras que la ODPE El Tambo atenderá 973 mesas en 124 locales, como parte de la organización del proceso electoral.