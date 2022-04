Los mercados de Huancayo, ayer lucían repletos de compradores que buscaban abastecerse de productos de primera necesidad, pero no encontraron pollo, pescado y optaban por llevarse la carne de res y cerdo y las pocas verduras que había. Aunque todo subió de precio. El mercado mayorista exMaltería Lima y el mercado Raéz Patiño eran los más visitados. El comerciante Víctor Campos, dijo que no había pollo y solo tenían piernas congeladas a 9.50 soles el kilo.

“Son varios días que no hay pollo y hoy no queda pescado, temprano había carne de res y cerdo y la gente se llevó todo, esperamos que llegue el pollo mañana (hoy lunes), pero dicen que sería el martes”, precisó Víctor Campos.

Por su parte, la comerciante Lourdes Gaspar Huamaní manifestó que toda la mercadería que vendían era de la semana pasada, ya que ayer, no llegó carga de Lima ni de las chacras de los productores del valle del Mantaro, pero como todo escaseaba, los precios se elevaron.

La arveja estaba a 8 soles el kilo, el limón a S/3.50, zanahoria S/4.00 el atado de espinaca a S/2.00, el atado de culantro a S/2.50, la papa yungay se expendía a 5 kilos por S/7.50, la papa peruana S/2.00 el kilo, el aceite estaba a S/12.00. Había pocos puesto que expendían tomate a S/3.00 pero muchos ya estaban muy maduros.

“El precio del azúcar está muy elevado 4.70 soles, no hay pollo hace días encontré a 12 soles y ahora ya no hay nada, no sabemos si van a continuar las protestas y por eso mejor nos abastecemos con lo que encontramos”, replicó Rosa Villanueva.

Las amas de casa no solo abarrotaban los mercados, sino también los supermercados como Plaza Vea, donde compraban azúcar que se ofertaba el paquete de 5 kilos a 20 soles, el aceite de 900 gramos estaba a S/7.60.También llevaban papel higiénico, leche, fideos, arroz, detergente, entre otros productos.

El director de la oficina del INEI Junín, Jhon Zumaeta Delgado informó que el índice de precios al consumidor en marzo alcanzó un 1.60% y una variación acumulada de 2.33%. El funcionario explicó que estas cifras se sustentan en el alza de precios en los productos de primera necesidad. Entre los alimentos que más incrementaron de precio está la arveja verde que subió un 63.9%, los huevos de galllina un 19%, el pan francés 15.4%.

En cuanto a restaurantes y hoteles, aumentó el costo de los platos regionales y criollos en 8.6%, desayuno es restaurantes 8.9%. El precio de la gasolina subió en 12.9%, GLP 4.6%. En Educación subieron los pagos por Eduación secundaria en 6.8%, pagos por educación primaria 6.4%. El alquiler de internet subipo por horas en 2.1%. El consumo de electricidad en 0.6%.