El primer día del paro regional se vivió de manera diferenciada en los mercados y comercios de la ciudad de Huancayo. Si bien no hubo una paralización total de las actividades económicas, los comerciantes coincidieron en un reclamo común: exigir al Gobierno Central mayor inversión en infraestructura vial, especialmente en la ejecución de la nueva Carretera Central.

El único centro de abastos que suspendió completamente sus atenciones fue el Mercado Modelo de Huancayo, que permaneció con las puertas cerradas como muestra de respaldo a la medida de protesta. En los accesos al recinto se colocaron carteles informativos anunciando el cierre temporal y explicando que la decisión respondía al apoyo al paro regional.

Hay paro pero también necesidad

En contraste, los comercios ubicados en los alrededores del Mercado Modelo, así como pequeños mercados cercanos, continuaron atendiendo al público con normalidad. No obstante, los comerciantes señalaron que la necesidad de generar ingresos diarios influyó en la decisión de no cerrar, sin que ello signifique un desacuerdo con la protesta.

“Estamos de acuerdo con defender la carretera central es una urgencia, pero vivimos del día a día. Más ahora en plena época de campaña escolar”, señalaron.

En el Mercado Mayorista Ex Maltería, la atención también se desarrolló con normalidad; sin embargo, comerciantes y trabajadores se sumaron al reclamo colectivo mediante manifestaciones pacíficas, insistiendo en la necesidad de una inversión vial efectiva.

En todas las provincias de la región, la atención fue normal como cualquier otro día.