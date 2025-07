MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-investigan-feminicidio-de-estudiante-universitaria-en-el-tambo-victima-pidio-ayuda-por-mensaje-antes-de-morir-noticia/

Un dramático testimonio dio Edelina Buendía Acosta, una de las sobrevivientes de la volcadura del bus del bus de Expreso Molina Lider Internacional, que partió de Lima rumbo a la selva central la noche del jueves 24 y que volcó en la carretera Central a la altura del anexo de Shigshag dejando 18 fallecidos y 37 heridos.

Los pasajeros aseguraron que el vehículo se malogró varias veces en el trayecto.

pregunta por hijo. “Solo quiero saber cómo está mi hijo. Cuando el bus llegó a Tarma, dio la vuelta por una curva. Ahí me doy cuenta que el carro se estaba volcando, traté de agarrar a mi hijo pero no pude, se me escapó de las manos, solo escuché que gritaba ‘mami, mami’, entonces perdí el conocimiento y al despertar ya no estaba a mi lado. Mi bebé apareció aplastado entre los asientos”, relató Edelina Buendía.

Acotó que el bus que partió de Lima rumbo a Chanchamayo, paro varias veces paró en el trayecto al parecer por falta de aceite.

Edelina viajaba junto a su hijo de 7 años, su cuñada y su sobrino. Los tres permanecen en el hospital de Tarma.

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced, informó que la paciente sufrió un trauma toráxico.Además, tendría fracturas.

La paciente permanece en la cama 9 en el servicio de emergencia.

El hermano de la herida pidió que la empresa agilice los documentos del Soat, porque tienen que asumir gastos y ya no tienen recursos.

se salva. Un tarmeño y su familia también están en la relación de heridos. Se trata de José Luis Damián Zárate de 41 años, que viajaba con su esposa y sus dos hijos menores.

Desde que partió dicho vehículo presagió algo terrible y prefirió bajarse con su familia en La Oroya, porque no estaba seguro de llegar bien a Tarma ya que en Cochas también el tramo es peligroso. Entonces abordó otro vehículo y llegó sano y salvo, luego se enteró de lo ocurrido. “La verdad, cuando estábamos viajando, algo no me cuadraba, el bus se notaba con fallas y no tenía aceite y recién consiguió en el trayecto. Por la demora empezó a correr a excesiva velocidad, así, tomé otro bus por la seguridad de mi familia, bueno gracias a Dios no me tocó”. José Damián es candidato a la alcaldía de la Municipalidad de Tarma y es la segunda vez que postula.

Según la Sutran, el bus que se volcó en Tarma y dejó 18 muertos es el de placa AOC-964. La unidad fue captada en la Carretera Central con fallas mecánicas antes del accidente. La policía y el Ministerio Público investigan las causas.