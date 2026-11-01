Los personajes de Halloween, invadieron ayer Huancayo. Miles de niños, jóvenes y adultos recorrían las calles con sus trajes, lo hacían en grupos de amigos y también en familia, con los más curiosos atuendos. El punto de concentración era la Plaza de la Constitución. La calle Real lucía repleta, al igual que la avenida Giráldez, donde el tránsito vehicular fue cerrado por la seguridad de las personas que transitaban por el centro.

No faltaron las catrinas con el llamativo maquillaje. También se podían ver los árabes. Tampoco faltaban las brujas, el Chavo del 8. Los padres llevaban a los niños pequeños de la mano, ya que las calles estaban repletas.

más lucidos. Los personajes como Michael Jackson, Chimuelo, las caperucitas, el Hombre Araña eran los más usuales. El personaje de La Monja salió incluso con un parlante y sus personajes bailaban reggaetón. Un padre de familia se vistió de Capitán Jack Sparrow y otro de Goofy.

Además, no faltaban los creativos que se vistieron de lata de cerveza, de rebaño de ovejas que era integrado por grupos de amigos. Una madre de familia se vistió de un árbol para invocar a la consciencia al cuidado de la naturaleza.

El pase vehicular era lento, muchos comerciantes también aprovecharon para expender accesorios para las personas que habían acudido sin disfraz. En algunos centros comerciales como Constitución, también ofertaban curiosos maquillajes al igual que las barberías, donde hacían cola para los maquillajes.

Los restaurantes, pollerías y chifas también aprovecharon el incremento de las ventas. Los locales estaban decorados para la ocasión con telas de araña, calabazas y calaberas. Tampoco faltaron los dulces como la canchita dulce y salada, que se expendían en carretillas al paso. En el tik tok, los influencer realizaban concursos para los mejores disfraces.

Los fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo también cumplían con el el control de los giros especiales a donde también concurrieron los jóvenes a divertirse por las fiestas de las brujas.

El viento corría fuerte, hacía frío y muchos temían un chaparrón pero no pasó nada hasta largas horas de la noche.