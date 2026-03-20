La tarde del miércoles, fuertes vientos y lluvias se presentaron en gran parte del territorio regional. Sin embargo, estos eventos meteorológicos se vienen registrando en los últimos días en la región.

El subgerente de Defensa Civil, José Vásquez, informó que las zonas más impactadas son Huachac, Quichuay, Orcotuna y Manzanares. “Hasta el momento son cerca de 600 personas que han sido afectadas en estos distritos”, precisó.

A nivel regional, el impacto es mayor. Según detalló el funcionario, en un balance preliminar, de enero a marzo, se han registrado 1,064 personas afectadas y 271 damnificadas en al menos 15 distritos, cifras que se incrementan con los eventos recientes.

“A ello se suma el apoyo brindado a otras mil personas mediante el Instituto Nacional de Defensa Civil, alcanzando un total aproximado de 3,000 beneficiarios con ayuda humanitaria en lo que va del año”, detalló.

En selva central

En cuanto a las emergencias en la selva central, Vásquez informó que una de las vías más afectadas es la que conecta con Tarma,y fue parcialmente rehabilitada.

“Ya se ha rehabilitado parcialmente la vía que une Tarma con la selva central, se está dando pase por un carril”, explicó, advirtió que maquinaria de Provías Nacional continúa trabajando para restablecer completamente el tránsito.