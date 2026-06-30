Con un desborde de fe, devoción y alegría, el distrito de San Pedro de Cajas vive intensamente su fiesta patronal en honor a San Pedro y San Pablo, una celebración que año tras año congrega a miles de personas. La tradicional Bajada de Patamarca volvió a convertirse en el momento más esperado de la víspera, reuniendo a sampedranos, residentes y turistas.

La peregrinación por las laderas del cerro Patamarca simboliza el profundo vínculo espiritual de la población con sus santos patronos y constituye una de las expresiones más auténticas de la identidad local.

Como parte de esta celebración se realizó el tradicional Gorpa Garay, actividad en la que se ofreció comida gratuita a todos los asistentes como símbolo de hospitalidad, unidad y gratitud.

Para hoy

Las actividades festivas continúan este 30 de junio con una intensa programación. Desde las 5:00 de la mañana se desarrollará la segunda peregrinación, seguida de la misa y bajada del cerro Patamarca en honor a San Antonio de Padua, el Señor de Huamachuco y el Niño Viajero.

A las 11:00 a. m. se celebrará la misa en honor a San Pablo; posteriormente, a las 2:00 p. m., se realizará el tradicional Concurso de Chalanes. La jornada culminará con el Gran Concurso Nacional de Bandas de Músicos a las 7:00 p. m. A la medianoche, la esperada víspera y el castillo en honor a San Antonio de Padua, una de las festividades religiosas más emblemáticas.