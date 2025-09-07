MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/habilitan-vias-alternas-en-sapallanga-por-peregrinacion-a-mamacha-cocharcas-noticia/

La fe volvió a hacerse camino. Miles de devotos participaron hoy, en la tradicional peregrinación y siguieron el recorrido de la Virgen de Cocharcas, que partió desde el atrio de la Catedral de Huancayo hasta el distrito de Sapallanga, en una caminata de 13 km que se prolongó por más de cinco horas.

El recorrido fue encabezado por el Arzobispo de Huancayo, Monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, quien acompañó de principio a fin a los fieles, compartiendo oraciones, cantos y reflexión en una de las festividades religiosas más grandes del Valle del Mantaro.

A lo largo de la calle Real, la Virgen fue recibida con emoción por colegios, parroquias y familias que adornaron las calles con altares y alfombras florales como símbolo de su devoción y amor por nuestra madre.

En Sapallanga, los niños de la institución educativa Virgen de Cocharcas, cantaron en quechua, como los calachaquis o conocidos como los elegidos por Mamacha Cocharcas, durante su aparición.

Algo curioso durante el recorrido de Mamacha Cocharcas, es que una devota esperó en el camino con su camioneta nueva. “A la virgen de Cocharcas, le tenemos mucha fe, por eso la estamos acompañando, que siempre nos proteja y nos de sus bendiciones”, dijo Lilia Capcha Flores.

Otros pedidos eran por la salud. “Virgencita, me han operado dos veces me encomendé a ti y estoy aquí, siguiendo tu camino”, manifestó Leonor Pascual de Quispe.

Los vecinos del Barrio que lleva su nombre Cocharcas, también la esperaron con un altar con una réplica. Ellos tenían un manto usado por la virgen y ahora lo tenían para dar la bendición a los caminantes.

La peregrinación culminó en la parroquia San Pedro de Sapallanga, presidida por el Monseñor y los sacerdotes de la Vicaría, congregando a una multitud que, después de la larga caminata agradeció y pidió la intercesión de la Virgen de Cocharcas.

“Esta peregrinación ha superado las expectativas y ha sido una experiencia de caminar juntos, como una comunidad de fe a lado de nuestra madre santísima. Ella nos ha inspirado a llegar hasta aquí, entusiasmados y con alegría por este acto de devoción”, señaló el Arzobispo durante la jornada, resaltando la entrega y fervor de los devotos.

El encuentro concluyó con la bendición a todos los presentes y un llamado a mantener la fe encendida en cada familia y en cada corazón. La festividad continuará este domingo y lunes, con la víspera y el día central en honor a la Virgen de Cocharcas.