​Millennials: Población vulnerable con más de 1000 casos de ITS

Síguenos en Facebook

Los millennials, los menores de 30 años, nacidos entre los años 1980 y 2000, son bastante activos para relacionarse con otros a través de medios digitales, tener relaciones liberales y prefieren experimentar; por ello, son más vulnerables a infecciones de transmisión sexual (ITS), indicó la psicóloga clínica, Angela Cotrina.

Según el programa de Estrategia de Prevención y Control de ITS-VHI-SIDA de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín, se registró mil 128 casos de ITS en mujeres; que son quienes más visitan los centros de salud.

REGISTROS. La coordinadora de la estrategia Jusbelly Vicuña Vila, precisó que los más presentados en la región son la candidiasis, flujo vaginal anormal o descenso (en mujeres), gonorrea (en varones), hepatitis y VIH. Estas personas, pertenecen a la generación ‘Y’ (millennials) con edad de 18 a 29 años.

Refirió que de cada 10 mujeres, siete a ocho tienen descenso anormal de color blanco, verde o marrón. Esto debido al temprano inicio de la vida sexual y falta de cuidado.

“A diferencia del año pasado, si se nota un incremento en los registros de ITS en esta población joven. Según nuestros registros seis de cada 10 adolescentes ya iniciaron su vida sexual”, acotó.

PSICOLOGÍA. Por otro lado, la psicóloga, Cotrina Alvarado, explicó que esta generación tiene la información sobre cuidados y prevención, pero, no la usa a diferencia de otras generaciones que vivieron en el tabú. “Estos jóvenes omiten que existe esta información y solo quieren vivir el momento, pero se debe tener más precaución para evitar las ITS”, comentó.

De igual manera, acotó que a diferencia de la generación de los padres, quienes vivieron mucha represión, ahora no le quieren dar prohibiciones a sus hijos. Por ello, ahora viven en libertinaje y no asumen las responsabilidad que se necesita.

“Los millenials no apuntan a una sola pareja o formar una familia, buscan experiencias momentáneas, vivir el momento, y no pensar en el futuro. Por eso, tienen varias parejas y no toman las medidas adecuadas que puede provocar esto”, manifestó.

Por último, recomendó que para disminuir las cifras de ITS en la región es necesario que la generación ‘Y’ tome la responsabilidad de su vida, al ser mayores de edad.

Añadió que es necesario aprender a diferenciar los riesgos que genera el inicio de actividades precoces. Por otro lado, aconsejó, a los nacidos del 2000, buscar información adecuada, retrasar el inicio de la vida sexual para que esta sea más segura.