El nuevo ministro de Cultura, Ciro Gálvez, del Gabinete Bellido, habría construido un edificio de cinco pisos vulnerando las mismas normas que dispone la institución que él dirige. Se trata de la Notaría Ciro Gálvez ubicada en la calle Real n.° 585, en pleno centro de Huancayo.

Regidora alertó irregularidad

En la sesión del Concejo Municipal de Huancayo, del 4 de setiembre de 2013, la regidora Elizabeth Lapier García, pidió información sobre las licencias de edificación que se dieron a tres inmuebles ubicados en la zona monumental de Huancayo, uno de ellos es la notaría del hoy ministro de Cultura, Ciro Gálvez.

Según el Acta n.° 017-2013-MPH/CM, párrafo 5.4, la exautoridad edil emitió una alerta de sobre la Ley n.° 27157 (declaraciones de fábrica) en la que se amparó Gálvez para realizar la nueva construcción el 2013, a pesar que esta norma solo estaba vigente para los predios que fueron edificados antes del año de 1999. En aquel entonces Elizabeth Lapier solicitó la licencia de construcción que se le había entregado a la Notaria Ciro Gálvez, debido a que el dueño d euna propiedad que sufrió un incendio señaló que había solicitado una licencia de demolición y construcción pero no se le fue otorgada.

“Que me den la Licencia de demolición y voy a ver qué criterios han utilizado porque si es que se le ha dado a uno debió habérselo dado a todos, ¿por qué no se ha dado a los demás?; ahora hay una Licencia de edificación del año pasado de la Notaria Ciro Gálvez y mencionan que es un lote independiente y todo eso, sin embargo en la parte de observaciones, en la parte última dice, Proyecto iniciado bajo la Ley 27157, esta Ley la 27157 no dice que yo puedo hacer mi declaración de fábrica, pero si mi construcción se ha realizado antes del año 1999, la construcción que ha hecho la Notaria de Ciro Gálvez fue el año pasado, no puede estar dentro del marco de la ley de la 27157 porque no rige para Licencia de edificación ni tampoco para Habilitaciones Urbanas, solo para Declaraciones de Fábrica ”, señala la entonces concejal.

La entonces gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Huancayo, Norma Camborda, explicó que la licencia de edificación se otorgó a través de una comisión integrada por el Ministerio de Cultura, MPH, y los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros. “Esta Licencia ha sido aprobado por una comisión, porqué y es más, ha sido aprobado por el Ministerio de la Cultura porque tenía un diseño especial; entonces es por eso que ha sido aprobado, no tenía balcones ni nada; entonces, esto, el requisito indispensable era que sea aprobado primero por el Ministerio de la Cultura, ha entrado con ese proyecto y ha sido aprobado por la Comisión de Edificaciones , ha sido aprobado eso el año pasado por eso es que ha salido y el otro le digo que, realmente él no había pedido la Licencia de demolición, está multado por la Licencia de demolición porque de la noche a la mañana estaba demoliendo y no había pedido la autorización, está multado porque él no ha solicitado”, contesta.

“Siendo así la Licencia de construcción no deben de poner eso (...) la 27157 no rige Licencias de Habilitaciones Urbanas rige Declaraciones de Fábrica de construcciones antes del 99, esta construcción se ha hecho el año pasado; entonces para mi es bastante sospechoso señor alcalde”, vuelve a insistir Lapier; “Entonces ¿han referenciado la ley equivocada?” consulta el entonces alcalde Dimas Aliaga, “ Para mí lo han acomodado señor alcalde”, sentencia la regidora.

En un intento por lavarse las manos el alcalde pide: “se debe dejar constancia a fin de que se salve de responsabilidad de la comuna wanka porque cualquiera puede pensar que toda autorización de esa naturaleza es responsabilidad de la municipalidad pero es necesario difundir que eso forma parte de o eso es responsabilidad de la comisión, por favor.”

En comunicación con Correo la exedil, Elizabeth Lapier, aseguró no recordar el tema, pero el pedido lo hizo por las modificaciones que se hicieron en algunos predios de zona monumental.