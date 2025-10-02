MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-convocan-a-alzar-al-senor-de-los-milagros-noticia/

El arzobispo de Huancayo, Luis Alberto Huamán Camayo consideró que las voces de los jóvenes de la denominada generación Z, que protestan contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte y que piden un cambio, deben ser escuchadas y no minimizadas.

“Los jóvenes han protestado contra la presidenta Dina Boluarte y contra el Congreso, porque están cansados de lo mismo. No es que ellos sean terroristas, simplemente son personas que dicen basta con esto, es una voz que se alza para ser escuchada, los jóvenes en esa convocatoria dicen necesitamos un cambio, nos están matando”, exclamó.

El representante de la iglesia en Huancayo, Luis Huamán Camayo, demandó que la presidenta Dina Boluarte, debe tener en cuenta las voces que dicen que no son escuchados y que piden un cambio. Sobre la vacancia que demanda la generación Z, refirió que es un hecho que ella tiene que sentirlo y si siente que (su gobierno), no esta caminando debería seguir los pasos indicados por el bien del país.

PREOCUPA. Lamentó que el pueblo que no este siendo escuchado y emplazo a que el gobierno no debería minimizar la situación que vive el país. Además, pidió que como sociedad, se tiene que ver como la protesta se puede traducir en hechos y gestos para transformar la historia, indicando que es un llamado para como sociedad podamos hacer los gestos para que esto no pueda seguir. Además, invocó a los manifestante a evitar los actos de violencia, que puedan afectar la propiedad pública y privada.

Cabe mencionar que la presidenta Dina Boluarte, deslegitimó la marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados” por gente que no trabaja. Y mencionó que son protestas orquestadas.