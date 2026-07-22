Un trágico accidente de tránsito en la Carretera Central cobró la vida del motociclista Yampier Yonatan Sánchez Espinal. Las autoridades correspondientes han iniciado las diligencias de ley, el peritaje técnico y el levantamiento del cadáver para esclarecer las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo en este peligroso tramo vial.

La desgracia ocurrió en el sector de Rosario Curicaca, tramo que conecta La Oroya con Jauja, a la altura del kilómetro 48+130. El hecho fue reportado por efectivos policiales que realizaban un patrullaje motorizado por la zona, quienes al llegar confirmaron el deceso del joven conductor a un costado de la vía.

Según el testigo Miguel Cervantes Vásquez (63), el siniestro se registró aproximadamente a las 10:30 a. m. de una mañana que transcurría con normalidad. El chofer perdió el control al enfrentar una curva cerrada cerca del paradero principal, lo que provocó un violento despiste e impacto contra una estructura rocosa.

La unidad siniestrada es una motocicleta Bajaj Pulsar 200 de placa 6169-YB, de colores rojo, blanco y negro, la cual quedó tendida en la cuneta izquierda. De acuerdo con los registros de la Sunarp, el vehículo lineal figura formalmente a nombre de Sarita Mariel Colqui Poma.

Este lamentable suceso expone nuevamente el alto riesgo de las curvas pronunciadas en Rosario Curicaca. Por ello, se hace un llamado enérgico a los conductores a extremar las precauciones y respetar los límites de velocidad.

Al año en nuestro país se registran unas 3000 víctimas mortales producto de los accidentes de tránsito. Las regiones más afectadas son Lima, Puno, Piura entre otras.