Hasta 8 vehículos menores, más conocidos como mototaxis, que prestan el servicio de transporte público, son intervenidos a diario en Huancayo, por ingresar a la zona del cercado. Según los fiscalizadores de la Gerencia de Tránsito y Transportes de la comuna wanka, estos solo deben llegar a la frontera con los distritos de Chilca y El Tambo.

La mayor incidencia de infracciones se tiene en el damero de Huancayo y con mototaxis que provienen del distrito de Chilca. Es en los jirones de Atahualpa, Cajamarca, Huánuco, Tarapacá y la avenida Jacinto Ibarra, donde los transportistas hicieron paraderos informales, en busca de pasajeros.

“Dentro de la jurisdicción del distrito de Huancayo, no se otorgó a ninguna empresa de mototaxis, autorización para que puedan circular. Lo pueden hacer solo en su distrito como Chilca o El Tambo”, señaló el encargado del Área de Fiscalización de la GTT - Huancayo, Luis Fernando Romero.

El edil señaló que hasta se registraron enfrentamientos entre mototaxistas por paraderos informales, por lo que decidieron implementar los operativos, donde se interviene a unos 8 vehículos diarios.

Por el incumplimiento e ingreso a Huancayo distrito, los transportistas menores, son multados y la unidad es trasladada al depósito municipal de la provincia.