La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) inició con el proceso de inventario final para la culminación del contrato con la empresa Diestra, que estaba a cargo del recojo de residuos sólidos durante 20 años en Huancayo. “Conforme establece el contrato, 60 días antes de su culminación se inicia el proceso de inventario en buenos términos con la empresa, respetando el contrato, que implica el inventario de la maquinaria, la infraestructura, el know-how respecto al trabajo que se realizó durante 20 años, la planta de tratamiento de residuos sólidos, entre otros”, manifestó el gerente municipal de Huancayo, Cristhian Velita.

Reunión

El gerente de Servicios Públicos Locales de la MPH, Jhansell Espinoza, explicó que desde este 19 de marzo la MPH se hará cargo de la limpieza y recolección de residuos sólidos. “Nos estamos preparando desde noviembre del año pasado; incluso antes de la fecha, se hará una prueba piloto en el tema de recojo de residuos sólidos (...). Se avanzó con la parte técnica y legal, y con la OEFA el aspecto social, entonces seguiremos trasladando los residuos sólidos al Barrio Progreso (Huancán), tenemos el plazo de 11 meses más y de manera progresiva se pondrá en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos ubicada en Tiranapampa, ya se tiene un cronograma. Esperamos que se trabaje de forma paralela, y minimizar los efectos en el botadero de Huancán”, aseveró.

En tal sentido, la MPH a través de la Resolución de Gerencia Municipal n° 045-2024-MPH/GM, conformó la comisión que estará a cargo del inventario de los bienes de la Concesionaria Diestra Huancayo SAC, y lo integran los gerentes de Servicios Públicos, de Asesoría Jurídica, de Administración, el jefe de la Unidad de Mantenimiento y el jefe de la Unidad de Bienes Patrimoniales. Así que encabezados por el gerente municipal, los integrantes de la comisión, se reunieron en la MPH, con los representantes de Diestra para cumplir con este inventario que es parte del proceso de la culminación del contrato entre ambas partes.

En la MPH se conformó la comisión que estará a cargo del inventario de los bienes de la Concesionaria Diestra Huancayo SAC.

Velita Espinoza, aseguró que la gestión está en la capacidad de administrar el servicio de recojo de residuos sólidos en Huancayo, y que ya está en convocatoria la compra de 5 compactadoras de 21 cubos de capacidad.

En tanto, Jhansell Espinoza, recalcó que el distrito de Huancayo al día genera de 150 a 200 toneladas de residuos sólidos. “Se ha incrementado la cantidad de residuos sólidos, y queremos impulsar el recojo selectivo de residuos, es decir, recoger residuos orgánicos un día, recoger residuos inorgánicos otro día y residuos aprovechables en otra fecha. Eso será el beneficio de la administración directa, con Diestra no se podía hacer eso”, refirió el gerente.

Solicitud

Mediante la carta n° 003-2024 enviada el pasado 5 de enero a la MPH, Diestra solicitó la renovación del contrato de concesión para el recojo de residuos sólidos por 10 años más, ofreciendo mejorar el servicio mediante la compra de vehículos compactadores y el turno de recojo. Al respecto, el gerente municipal recalcó que, “la decisión es firme, ya se termina la concesión, es un hecho, no existe ninguna ampliación, no se aprobó ningún acuerdo. Pueden haber solicitudes, pero todas han sido denegadas por el Ejecutivo. El concejo municipal tampoco emitió algún acuerdo, no hay voluntad del alcalde Cuba,y la MPH se encargará de la administración”.

VIDEO RECOMENDADO: