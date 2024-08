No puede cerrar bien los ojos, no debe exponerse al sol, ni a las luces intensas y ya no puede trabajar, todo esto luego de someterse a una operación de blefaroplastia (cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados). Desde el 17 de junio del 2020, cuando entró a la clínica para operarse, Juana (40), vive una pesadilla.

El involucrado en la presunta mala praxis es el cirujano Fidel Bernaola, quien fue denunciado por los familiares de la empresaria Kendy Romero (42), por presunta negligencia, luego que falleciera tras someterse a una liposucción, el 24 de agosto.

APENADA

Según esta nueva denuncia de Juana, ella terminó con una asimétrica en sus ojos (uno pequeño y otro grande) por lo que ante el reclamo al médico Bernaola le indicó que debe operarla otra vez y es así que el 29 de junio del 2020, se somete a una segunda operación correctiva.

“Mi vida ya no es la misma, he dejado de trabajar y duermo con los ojos abiertos; debo ponerme parches. Quiero justicia, que se sancione al responsable”, dijo.

La presunta negligencia médica, ejercicio ilegal de la profesión y estafa, fue denunciada en la Cuarta Fiscalía Penal de Huancayo y el proceso judicial se lleva en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.

