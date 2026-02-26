Los más de 5 años de ahorros de una madre de familia se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos tras ser víctima de inescrupulosos estafadores que la engañaron con el cuento de las ‘monedas de oro’, logrando sustraerle 10 mil soles.

La desesperada mamá contó que se dirigía a comprar verduras, cuando en la calle Circunvalación fue abordada por un varón que llorando le pidió que lo lleve a la iglesia porque tenía un familiar grave en Oxapampa.

“Soy solito, no tengo dinero, pero si oro, ayúdame a venderlo”, le dijo llorando. Fue en se momento que apareció el cómplice que simuló ayudarlo y dijo que le daría 5 mil dólares. Al ver el falso oro, la humilde madre, comentó que tenía ahorros y cayó en la trampa de los estafadores diestros en elaborar el engaño.

El astuto timador de unos 40 años, le aseguró que las monedas de oro debía cambiarlas para solventar los gastos del hospital.

El segundo hombre que dijo ser profesor se puso a escuchar la historia y sugirió ir a un “lugar más seguro” para conocer el valor exacto del oro. El falso montaje emocional terminó por convencer a la madre de iniciales R.V., quien les llevó hasta su casa a los timadores; sacó los ahorros que guardaba para comprar su terreno y se los entregó.

Los estafadores supuestamente guardaron los 10 mil soles en un bolso junto a las monedas, le dijeron que volverían para vender el oro.

Al rato, la mamita abrió la bolsa y solo encontró papel recortado y rompió en llanto.

“Soy una mujer enferma con dolor de huesos. Me han dejado sin nada. Los 10 mil soles son los ahorros de varios años”, refirió sollozando. A tener mucho cuidado, la agraviada contó que uno de los timadores es de contextura gruesa usa un jokey; el otro es delgado, alto, usa sombrero y pantalón jean.