El Hotel de Turistas de Huancayo fue sancionado con una multa de S/5,500, equivalente al 100 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), luego de que un operativo inopinado de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Fiscalía de Prevención del Delito detectara diversas condiciones de insalubridad en el área de cocina que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Deficiencias sanitarias

Durante la inspección realizada en el establecimiento, ubicado en el jirón Áncash N° 729, los fiscalizadores encontraron embutidos y salsas sin información sobre su fecha de elaboración y tiempo de vida útil. Asimismo, verificaron la acumulación de grasa en la campana extractora, pisos y paredes, sumando a esto los utensilios estaban en mal estado para la manipulación correcta de alimentos.

El jefe de la Unidad de Bromatología, Jesús Vila Retamoso, expresó su preocupación por cómo un establecimiento representativo de la ciudad incurre en este tipo de infracciones y señaló que las acciones de fiscalización continuarán durante la temporada de mayor afluencia de visitantes para garantizar la seguridad alimentaria de la población y los turistas.