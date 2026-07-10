A poco más de dos semanas para que entre en vigencia la normativa que obliga a tener licencia de conducir, SOAT y tarjeta de propiedad en las motos eléctricas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) todavía no emite su reglamentación; sin embargo, las comunas provinciales también serían las encargadas de entregar este brevete.

Según informó el gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Jorge Quispe, las comunas provinciales todavía están a la espera de la reglamentación de la norma en mención; sin embargo, señaló que para poder conducir una moto eléctrica, se debería tener la misma licencia que para una moto lineal.

“El MTC está en proceso de reglamentación y nos han dicho que están agilizando eso, porque hay varias instituciones como la SUNARP, si va haber un SOAT diferenciado y respecto a nosotros, entendemos que la categoría de BIIIA que es la que se utilizaría para las eléctricas porque son de dos ruedas. Estamos a la espera de que nos confirmen”, acotó el funcionario.

Para obtener una licencia de conducir de moto lineal, se debe presentar un examen médico psicosomático, solicitud ante la municipalidad provincial habilitada y pagos de derecho de examen.

“Tenemos capacidad para atender hasta 100 evaluaciones por día, de acuerdo a los tiempos programados”, concluyó el edil.