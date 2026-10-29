La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) iniciará la aplicación de multas y clausuras a establecimientos que expendan, suministren o permitan el consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario autorizado durante las celebraciones de Halloween, la Canción Criolla y Todos los Santos.

La medida se sustenta en la Ordenanza Municipal N° 848-MPH/CM y la actualización del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA), que establece horarios diferenciados según el tipo de negocio y la zona donde opera.

“Ya ha transcurrido dos meses de sensibilización, por ello ya corresponde aplicar las sanciones. El equipo empieza a trabajar desde este miércoles”, señaló el gerente de Promoción Económica y Turismo, René Lazo Rojas.

La norma contempl

a la clausura inmediata de uno a 30 días por la primera infracción, mientras que la reincidencia puede generar una nueva multa y el cierre temporal de siete a 60 días. Ambas sanciones son no subsanables, por lo que los establecimientos deberán cumplir el periodo de clausura antes de reabrir.

Operativos. La municipalidad desplegará controles permanentes con ocho fiscalizadores municipales, 20 efectivos de la Policía Nacional, la Fiscalía de Prevención del Delito y Migraciones. Las intervenciones se intensificarán el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre. Lazo precisó que también se contará con el apoyo de Serenazgo para hacer cumplir las restricciones.

La comuna advirtió que los eventos clandestinos y establecimientos sin licencia podrán ser clausurados de manera inmediata, al amparo de la Ley 3191 y bajo la figura de peligro inminente. La municipalidad sostiene que estas medidas buscan prevenir hechos vinculados al consumo de alcohol fuera del horario permitido, como peleas, robos, hurtos y contaminación sonora.

En paralelo, del 30 de octubre al 1 de noviembre se habilitarán ferias en el parque Inmaculada, el estadio de Huancayo, el jirón Breña y los jirones Áncash y Giráldez, para promover el comercio formal.