La Municipalidad Provincial de Huancayo informó a la ciudadanía que los días 18 y 19 de febrero se suspenderán las labores y la atención al público en las áreas administrativas de la entidad, tanto en el Palacio Municipal como en todas sus sedes descentralizadas.

Según el comunicado oficial, la medida se adopta con el fin de garantizar la seguridad e integridad física del personal municipal y en respaldo institucional al paro regional convocado por la Comisión Multisectorial en defensa del proyecto de la Nueva Carretera Central, considerada una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, social y territorial de la provincia de Huancayo.

No obstante, la comuna precisó que los servicios públicos esenciales, como Limpieza Pública y Serenazgo, continuarán operando con normalidad para asegurar la continuidad de las funciones básicas del gobierno local y no afectar a la población.

Asimismo, se dispuso la suspensión de los plazos administrativos durante las fechas señaladas, conforme a la normativa vigente sobre procedimientos administrativos.