En el velorio de Jhon Choque, sus amigos hicieron bailar el féretro con música a todo volúmen. El ataúd fue rociado con cerveza y se escuchó unos disparos. Así, en el barrio de Tres Esquinas en el distrito de El Tambo, despidieron al padre de familia que recibió un impacto de bala.

Mientras, la familia de Cristhian Manzaneda García (42), el hombre que disparó, ha optado por cambiar de domicilio por temor a represalias.

La historia

Una deuda de 100 mil soles, que unos dicen ya fue cancelada y otros que, al estilo de la mafia colombiana, faltaba cubrir los intereses, sería la causa del asesinato ocurrido en Huancayo, a plena luz del día. La testigo y esposa de Cristhian Manzaneda García, contó a la PNP que hizo inversiones junto con Carlos Huamán por 100 mil soles, monto que asegura ya pagaron.

Sin embargo, este 2025, Carlos Huamán insistía que había un saldo (los intereses) y comenzaron las amenazas contra Cristhian Manzaneda.

En octubre prendieron fuego en la puerta de su pollería en Pio Pata, exigiéndole que cancele, enviaron mensajes y el miércoles último, Carlos Huamán acompañado de Jhon Choque Olvio (40), llegó a la Rivera, donde vive Cristhian. “Tienes tres días o acá te matamos”, habría sido la advertencia seguido de agresión y un disparo que mató a Jhonn Choque.

“Eran tres llegaron en un auto negro a mi casa, diciendo “entreguen la plata, págame”. Cristhian les dijo que les pagó y lo golpearon. Yo empecé a grabar porque tenemos orden de alejamiento y me agredió, mi esposo sacó el arma y disparó; Choque dio unos pasos y se desvaneció”, relató la pareja del detenido quien ahora es amenazada.