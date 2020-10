“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres el Perú querido, el país bendito que me vio nacer”, cantaba la banda al sonar del tambor, el trombón y la trompeta mientras se desplazaban por la calle Real, haciendo las paradas en la Plaza de la Constitución y Huamanmarca en el entro de Huancayo.

Las personas que transitaban por el lugar, también coreaban la barra, y en agradecimiento por los minutos de alegría, les colaboraban con unas monedas, para que los músicos puedan sustentar sus hogares.

Uno de los que más llamó la atención fue el ciudadano venezolano, Néstor Usein Ortiz Alvarado, que junto a los integrantes de una banda folclórica, emocionaron con las barras previas al partido de ayer entre Perú y Brasil.

“Tengo un año y medio en Perú , yo soy venezolano, pero tengo mucho cariño a este país y esta ciudad, me siento un huancaíno más, gracias a Dios no me ha ido mal, aquí me dediqué a la música y seguimos adelante, el partido de hoy está reñido, pero hay que luchar”, dijo Usein Ortiz.