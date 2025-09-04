Un nuevo accidente en el puente Pachachaca, en la vía Central, enluta a una familia y vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de esta transitada carretera. Una camioneta de placa W3T-520, conducida por Luis Enrique Ramos Gutiérrez (37), que se dirigía de Lima a Huancayo, chocó frontalmente contra un tráiler de placa BHU-909 cargado con piedra caliza, conducido por Álvaro Solís Asto (34), que iba en sentido contrario hacia Lima.

El impacto fue devastador: la camioneta cayó por una pendiente de aproximadamente 200 metros y quedó llantas arriba en el fondo del abismo. El conductor murió al instante, aplastado entre los fierros retorcidos de su vehículo.

En el asiento del copiloto viajaba su novia, Gabriela Espinoza Rojas (36), quien quedó atrapada en la unidad. Fue rescatada por efectivos de la Policía de Carreteras de La Oroya y personal de Deviandes, para luego ser trasladada al hospital de EsSalud de La Oroya, donde permanece internada con lesiones graves.

Tras el accidente, el tránsito en la zona quedó restringido a un solo carril, generando congestión vehicular. En tanto, el chofer del tráiler fue detenido por las autoridades para las diligencias correspondientes.

Una denuncia adicional rodea el caso: personal médico del hospital informó a Correo que Gabriela Espinoza relató haber entregado su celular iPhone Pro Max, valorizado en 5 mil soles, a un efectivo policial durante el rescate, pero este no le fue devuelto, impidiéndole comunicarse con sus familiares.

El accidente suma un nuevo episodio trágico en el puente Pachachaca, conocido por los fatales choques registrados en su trayecto.