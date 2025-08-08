Un niño de 7 años de edad que jugaba en una piscina profunda destinada para adultos, se ahogó sin que nadie pudiera salvarlo. Los bañistas que se encontraban nadando se sorprendieron al ver el cuerpo del pequeño que no se movía dentro del agua, por lo que a gritos pidieron auxilio.

La tragedia se produjo en la piscina de un centro recreativo del distrito de Mazamari, de la provincia de Satipo a las 17:00 horas del último domingo.

No previeron el riesgo

Según testigos, el niño de iniciales D.S.B.P. se encontraba jugando en la alberca grande, destinada para adultos, sin supervisión adecuada ni la presencia de un salvavidas.

Los asistentes que se encontraban en el lugar comenzaron a gritar desesperadamente pidiendo auxilio al notar que el menor no se movía ni reaccionaba a los estímulos. Sin embargo, la ayuda no llegó a tiempo.

Al ser retirado de la piscina, el niño ya no mostraba signos vitales, su cuerpo fue encontrado sin vida, generando conmoción entre sus familiares y los presentes.

El centro recreacional está ubicado a cinco minutos del centro de Mazamari.

Ayuda “por humanidad”

A través de su página oficial, los administradores de la piscina Imelda informaron que “por humanidad” brindaron apoyo a la familia del menor con los gastos del sepelio, el ataúd y la comida.

No obstante, esta declaración ha sido duramente cuestionada por la población, que exige responsabilidades ante la aparente negligencia.

Este trágico suceso ha generado indignación en la comunidad y ya se encuentra en manos de las autoridades locales y se espera que se interpongan denuncias por la falta de responsabilidad.

La familia del menor y la ciudadanía esperan que se haga justicia y que se tomen medidas para evitar que hechos similares no se repitan en el futuro.