Nuevo sismo en Junín: movimiento de magnitud 4.4 se registró este viernes cerca de Chupaca.

Un nuevo sismo se registró este viernes 7 de agosto en la región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento alcanzó una magnitud de 4.4 y tuvo como referencia un punto ubicado a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia del mismo nombre.

El Centro Sismológico Nacional precisó que el evento ocurrió a las 6:11:18 p. m. y alcanzó una profundidad de 11 kilómetros. La ubicación del epicentro corresponde a las coordenadas de latitud -12.22 y longitud -75.34.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0534

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,18:11:18

Magnitud: 4.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.34

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/7wnX46dwcf — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

El reporte del IGP asignó una intensidad de III-IV en Chupaca. El movimiento se registró en una zona de Junín que ha concentrado varios movimientos durante las últimas semanas. El nuevo evento se suma a los reportes sísmicos recientes registrados alrededor de Chupaca.