Faltan apenas 16 días para las Elecciones Generales 2026 y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) corre contra el tiempo para capacitar a los miembros de mesa. En Junín, bajo la jurisdicción de la Oficina Regional de Coordinación (ORC), son 33 219 los miembros de mesa —distribuidos en 3 691 mesas y 470 locales de votación— quienes deben ser preparados para esta elección histórica de cinco procesos simultáneos.

Las jornadas de capacitación masiva se realizarán este domingo 29 de marzo y el próximo 5 de abril.

Simulación de votación

Los miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes) no solo recibirán una charla teórica, sino que participarán en un simulacro con material electoral real, ánforas y mesas instaladas. El objetivo es que estén plenamente preparados ante cualquier incidencia durante la jornada electoral.

“Se va a simular como si fueran las elecciones y sobre todo se va a poner bastante énfasis en lo que es el escrutinio. Se les va a entregar material impreso con cédulas y actas; todo es tal cual el día del proceso”, explicó Lucy Galarza, jefa de la ORC Junín.

Beneficios para los miembros de mesa

Es preciso señalar que los miembros de mesa que el 12 de abril asuman funciones durante toda la jornada recibirán una compensación de S/ 165. Como incentivo adicional, quienes se capaciten y obtengan su certificado gozarán de un día no laborable compensable, previa coordinación con su empleador.

“El día compensable aplica para el miembro de mesa que cumpla tres condiciones: haber sido sorteado, estar capacitado y haber ejercido el cargo. Si no se capacita y no tiene su constancia, no tendría ese derecho”, advirtió Galarza.

El incentivo económico de S/ 165, en cambio, sí se entrega a cualquier ciudadano (incluso a los voluntarios de la cola) que instale la mesa y cumpla con la labor.

Locales

En Huancayo, la capacitación será en Santa Isabel, Sebastián Lorente y Cocharcas; en El Tambo, en el Luis Aguilar, María Inmaculada, Castilla y Corazón de Jesús. Asimismo, en Chilca atenderán el Antioquia, Picaflor de los Andes y Unión; mientras que en Chupaca será el Jorge Basadre y en Jauja, el Juan Máximo Villar y San José.