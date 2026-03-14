La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que 33 mil ciudadanos fueron reasignados a nuevos locales de votación para las próximas elecciones generales, luego de que cerca de 200 recintos inicialmente considerados dejaran de estar disponibles.

Según la entidad, algunos colegios privados desistieron de prestar sus instalaciones, mientras que otros locales fueron descartados tras las inspecciones realizadas por las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), que detectaron problemas de infraestructura o trabajos de remodelación.

La mayor cantidad de cambios se registró en Lima Metropolitana (36 %), Arequipa (18 %) y La Libertad (11 %). La ONPE indicó que está notificando a los ciudadanos afectados que previamente registraron sus datos al usar el aplicativo “Elige tu local de votación”.

El subgerente de Organización y Ejecución Electoral, Henry Orna, explicó que estos cambios se realizan solo por casos de fuerza mayor y recomendó a los electores verificar su local antes de acudir a votar a través de la plataforma de consulta electoral de la ONPE.