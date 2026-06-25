Un operativo en el sector Transporte de Huancayo, terminó con actos vandálicos y enfrentamiento entre hombres del volante y los inspectores de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Producto de estas grescas el vehículo de transporte público intervenido terminó con daños en su radiador y la grúa con la que era remolcada con el parabrisas roto y sin la llave de contacto.

Conatos de bronca

La Gerencia de Tránsito y Transporte de la MPH, la mañana de ayer, realizó un operativo de fiscalización a las empresas que obtuvieron su licencia regular vía la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín (DRTC), en ese sentido, se intervino a una de las unidades de la empresa Turismo Gran Group SA, que terminó siendo trasladada al depósito por estar realizando transporte público urbano.

“La empresa viene operando hace varios años, que no les hayan hecho intervenciones no lo sé. La autorización que le otorgó la DRTC es para que circule por la Carretera Central, no para que ingrese a calles vecinales”, mencionó el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe.

La combi intervenida fue trasladada hacia el depósito municipal de Huancayo; sin embargo, los demás transportistas de esta empresa realizaron un plantón para impedir el ingreso de la grúa y el vehículo de transporte público.

“Es un abuso lo que están cometiendo en contra de nosotros, porque sí tenemos autorización para poder circular. Nuestra ruta es desde San Jerónimo hasta Huancayo”, comentó el cobrador de la unidad intervenida.

De agresiones verbales pasaron a empujones y enfrentamientos entre transportistas y municipales, donde se lanzaron huevos, orina y usaron palos. Durante estos enfrentamientos se dieron algunos actos vandálicos como la destrucción del parabrisas de la grúa municipal de placa AH-801, así como el robo de la llave de contacto y la chapa del vehículo.

Policías de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón de Emergencia de Huancayo, llegaron para reforzar la seguridad que se tenía en el frontis del depósito municipal ubicado en la intersección de la avenida Huancavelica con el jirón Piura.

Por parte de los transportistas llegó el gerente de la empresa Turismo Gran Group SA, James Arce, quien refirió que sí cuentan con autorización para realizar el servicio regular de pasajeros entre las provincias de Huancayo y Concepción.

“Lo que nosotros tenemos no es servicio turístico, es servicio regular desde Chilca hasta Concepción. Me da mucha pena el actuar de los inspectores y la Policía”, refirió Arce.

Se caldean los ánimos

Cuando parecía que todo se estaba calmando y se realizaba conversaciones para hacer ingresar las unidades al depósito, los transportistas reaccionaron de manera violenta cortando el arnés de seguridad que tenía anclada la camioneta rural a la grúa municipal que la remolcaba, esta acción generó que la Policía Nacional del Perú termine lanzando bombas lacrimógenas.

El vehículo intervenido se dio a la fuga, con dos inspectores municipales en su interior y posteriormente fue detenida tras una persecución policial.

Tras estas últimas acciones, los funcionarios de la comuna huanca detallaron que formalizaron denuncias penales contra la empresa Turismo Gran Group SA ante la Comisaría de Huancayo. Los cargos son: secuestro de inspectores municipales, daños y robo en propiedad pública.