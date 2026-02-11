Dos efectivos de la Policía Municipal resultaron heridos durante un operativo de ordenamiento ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Damero Wanka, luego de que algunos comerciantes se opusieran de manera violenta al retiro de estructuras instaladas en la vía pública.

La intervención, realizada desde tempranas horas en los jirones Ica, San Francisco, Piura y Huancas, estuvo a cargo de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo y tuvo como objetivo liberar espacios públicos ocupados con toldos, maderas, cajones y otros enseres que obstaculizaban el tránsito peatonal y vehicular.

Según informó el gerente del área, René Lazo Rojas, durante el operativo se registraron agresiones con objetos punzocortantes, lanzamiento de frutas y agua contra el personal municipal, hechos que ocasionaron lesiones a dos agentes. La municipalidad anunció que los operativos continuarán y exhortó a los comerciantes a respetar las normas y optar por la formalización.