Con un mensaje de agradecimiento y el compromiso de cumplir las propuestas planteadas durante la campaña, Fernando Orihuela Rojas cerró su recorrido electoral rumbo al Gobierno Regional de Junín. El candidato de Podemos Perú llegó a la etapa final de la campaña después de recorrer las nueve provincias y presentar un escrupuloso programa que abarca salud, educación, infraestructura, agricultura, turismo, seguridad y oportunidades para los jóvenes.

Uno de los principales ejes de su propuesta es la salud. Orihuela planteó culminar y poner en funcionamiento proyectos hospitalarios, fortalecer el primer nivel de atención y ampliar los servicios especializados. Entre sus compromisos figuran el fortalecimiento del Hospital San Martín de Pangoa, una ambulancia aérea para atender emergencias en comunidades alejadas de la Selva Central, hospitales materno-infantiles y establecimientos en Río Tambo y Mazamari, además de retomar el Instituto Regional de Oftalmología para evitar que pacientes tengan que viajar a Lima. También planteó fortalecer el IREN Centro y la atención especializada en la región.

En educación, su propuesta incluye la Ciudad Universitaria para la UNiversidad Nacional Intercultural de Pangoa, con infraestructura moderna para jóvenes de las comunidades de la Selva Central, así como nuevas y mejores condiciones para instituciones educativas. A ello sumó la Academia Regional Preuniversitaria gratuita y programas dirigidos a los jóvenes como “Mi Primera Chamba”, para facilitar su primera experiencia laboral, y “Procompite Joven”, con equipamiento, herramientas y tecnología para emprendimientos.

En infraestructura vial, Orihuela presentó “Conecta Junín”, programa que contempla la adquisición de 10 plantas asfaltadoras para atender las nueve provincias y sectores estratégicos, con la finalidad de pasar del mantenimiento rutinario al mejoramiento definitivo de las carreteras. También ofreció maquinaria y combustible para rehabilitar vías rurales y planteó continuar proyectos de conectividad regional.

Para la Selva Central, planteó convertir a Chanchamayo en un eje turístico mediante un teleférico en La Merced y la transformación de la Isla El Encanto en un gran centro recreacional. En agricultura, propuso impulsar cadenas productivas de café y cacao, agroexportación y parques industriales en el Valle del Mantaro y la Selva Central. Su visión también contempla una región turística y segura, con productos bandera de las nueve provincias.

En seguridad, propuso implementar un sistema C5 con inteligencia artificial, cámaras, drones y coordinación entre Policía, serenazgo y bomberos. Para Tarma planteó continuar el mejoramiento del estadio Unión Tarma y atender infraestructura educativa; mientras que en las distintas provincias ofreció obras y proyectos orientados a cerrar brechas.

Tras semanas de recorridos, reuniones y mítines, el candidato cerró la campaña con un mensaje dirigido a quienes lo acompañaron. “Mil gracias por tanto cariño, no los vamos a defraudar”, expresó.