La muerte de una adolescente de 15 años ha generado profunda conmoción en el centro poblado de Naciente Nazarategui, ubicado en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, luego de que fuera encontrada sin vida la noche del domingo 21 de junio cuando retornaba a su vivienda tras participar en una actividad por el aniversario de su localidad.

La víctima, identificada con las iniciales E.A.R.A., era estudiante de secundaria y había asistido junto a sus familiares a las celebraciones organizadas en el centro poblado. De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas al caso, alrededor de las 22:00 horas su padre le pidió que regresara a casa debido a que al día siguiente debía asistir a clases.

La vivienda familiar se encontraba a aproximadamente 45 minutos del lugar donde se desarrollaban las actividades festivas.

Sin embargo, más tarde el padre de la menor regresó a su vivienda por la misma ruta y habría sido entonces cuando encontró a su hija sin signos vitales en el camino.

Según reportes preliminares, el cuerpo presentaba indicios que podrían estar relacionados con una presunta agresión sexual. No obstante, esta información deberá ser corroborada por los exámenes médico-legales y las investigaciones que vienen realizando las autoridades competentes.

Tras conocerse el hecho, agentes policiales y representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente y determinar las posibles responsabilidades.

Algunos pobladores señalaron que existen versiones que apuntan a la participación de personas que habrían llegado recientemente a la zona por labores agrícolas vinculadas a la cosecha de café. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme dicha hipótesis.