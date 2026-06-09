Unos 7 pacientes que estarían superando alguna enfermedad mental, fueron a sufragar el pasado 07 de junio, en las Segundas Elecciones Presidenciales.

Se trata de los pacientes del albergue Santo Monte de Jehová, del distrito de San Agustín de Cajas, quienes la mañana del domingo acudieron hacia el instituto Andrés Avelino Cáceres, que fue destinado como uno delos locales de votación de ese distrito.

“Estos son los internos del albergue Santo Monte de Jehová, que también vienen a sufragar a hacer la elección”, mencionó el pastor evangélico, Jeremías.

Según detalló el religioso, los pacientes que ya superaron su enfermedad pero que continúan siendo albergados, por no tener otro espacio a dónde ir, son los que salieron para acudir a emitir su voto para el próximo presidente.

También se apreció a uno de los policías que custodiaba el orden en el local de votación apoyó con cargar a una anciana que sufre de discapacidad física.