Los pacientes en EsSalud Huancayo siguen padeciendo. Ayer, Yuli Aguilar, que sufre del hígado, acudió a su cita y en los exámenes le indicaron, que tenia que hacerse la prueba TSH para tiroides y cuando acudió al laboratorio, le colocaron un indicativo que no había reactivos.

Otras dos pruebas que pidió su médico, no se hacen en el hospital, por lo que acudió a reclamar a la Dirección.

La cita en tomografía será para el 31 de julio. Luego del reclamó, le dijeron que las pruebas que no se hacen en EsSalud serán reembolsadas al paciente.

Otro paciente con cáncer, acudió dos veces para conseguir cama en hospitalización.

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