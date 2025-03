Blanca Karina Bejarano Príncipe (39) fue encontrada muerta debajo del puente Centenario en Huancayo, y junto a ella se encontró su pareja, Marcos Antonio Taipe Chaupis (28), quien ahora está siendo investigado. Elmer Bejarano, el padre de Karina, entre lágrimas recuerda a su hija y pide justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Qué es el sandblasting, la técnica que usaron para limpiar manchas de pintura en la Catedral de Huancayo

La última vez que la vi fue ese domingo en la noche. Al día siguiente, mi hija me dijo que Karina había sufrido un accidente. Pensé que la habían atropellado, pero no. Ella era mi mano derecha, me apoyaba y ahora no está. Pido justicia para mi hija”, dijo Elmer Bejarano.

MIRA ESTO: Estado del aeropuerto Carlé afecta economía de la región Junín

Sobre el vínculo sentimental que su hija mantenía con Marcos Antonio Taipe, señaló que el joven iba constantemente a su vivienda, en ocasiones en estado de ebriedad, incluso, una vez llamó a serenazgo para que se vaya de su casa.

Respecto a las investigaciones, contó que no pudo acceder a las cámaras de seguridad, por lo que hace un llamado a los vecinos o transeúntes que fueron testigos del hecho para que se acerquen a la Policía Nacional y brinden sus declaraciones.