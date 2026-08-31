Padres de familia de la institución educativa Mariscal Castilla realizaron una movilización hasta las instalaciones de Sedam Huancayo para exigir el cumplimiento de un acuerdo por el uso de un terreno perteneciente al colegio, cuya deuda, según aseguran, superaría los S/ 180 mil.

Los manifestantes recorrieron la avenida Huancavelica y la calle Cajamarca en dirección a la empresa prestadora de servicios. Durante la protesta mostraron carteles con mensajes como “No a la apropiación ilícita de terreno”, expresando su rechazo a lo que consideran un intento de apropiación del predio.

Según los padres y vecinos, el terreno, ubicado en la intersección de las calles Libertad y La Victoria, tiene una extensión aproximada de 163 metros cuadrados y habría sido cedido para que Sedam pudiera utilizar un pozo tubular destinado principalmente al abastecimiento de agua de la zona de Pio Pata.

El acuerdo contemplaba, según los manifestantes, un pago mensual de S/ 1,500 por el uso del espacio. Sin embargo, sostienen que Sedam no habría realizado los pagos desde el año 2020 hasta 2026, acumulándose una deuda que estiman en más de S/ 180 mil.

Los padres también señalaron que durante este periodo enviaron diversos documentos solicitando una explicación y el cumplimiento del compromiso, pero no habrían recibido ninguna respuesta.

Cuestionan uso del terreno

Los manifestantes denunciaron además que Sedam habría habilitado una salida propia desde el predio, situación que interpretan como un posible intento de apropiarse del espacio.

Ante ello, y luego de coordinar entre los padres de familia, decidieron amurallar los accesos y salidas del terreno para impedir que continúe siendo utilizado mientras no se resuelva la controversia.

Los padres sostienen que el predio pertenece originalmente a la institución educativa Mariscal Castilla y demandan que Sedam reconozca la deuda y aclare la situación legal del terreno.