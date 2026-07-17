Las oficinas de la Municipalidad Distrital de Pangoa no pudieron trabajar por falta de energía eléctrica, una situación insólita que paralizó las labores administrativas durante la jornada laboral de este miércoles. El corte de fluido dejó en evidencia la precariedad en la gestión de los servicios básicos de la comuna, provocando la indignación de los trabajadores y de los ciudadanos que acudieron a realizar sus trámites.

Lo más alarmante del caso es que este colapso ocurre a pesar de que la municipalidad desembolsó 40 mil soles para el mantenimiento eléctrico de la sede institucional. Las fallas eléctricas persisten dentro de la entidad, en especial en el nivel II, donde funciona: Desarrollo Urbano Rural, Infraestructura, Oficina de Proyectos, Planificación y Presupuesto, entre otros despachos.

Al respecto, la regidora Lindaura Palomino dijo a Correo que requerirá la documentación del caso para evaluar acciones legales contra la empresa Moratti, responsable del mantenimento eléctrico del edificio municipal, que hoy por hoy es un dolor de cabeza antes que una solución.

La concejal confirmó que, ayer, jueves 16 de julio, las interrupciones eléctricas continuaban en la municipalidad, perjudicando las tareas administrativas y ejecutivas de la entidad.

Moratti es una empresa que funciona en el jirón Puno de la ciudad de Huancayo. Recientementre estuvo en Pangoa haciendo el mantenimiento del caso, sin resultados.