Nuevamente la vía nacional se tiñe de sangre por un accidente de tránsito. El conductor de un motocar que trasladaba a un persona, al ser cerrado por un vehículo, perdió el control del vehículo menor, chocando por la parte trasera a un camión tranquero que se encontraba estacionado.

Por el fuerte impacto, el pasajero perdió la vida en el lugar; mientras, el conductor quedó herido y fue trasladado al hospital de Pangoa.

El lamentable accidente se produjo el último sábado, en el sector de la comunidad nativa Cubantia Boca Kiatari, del distrito de Pangoa en la provincia de Satipo.

La peor parte se la llevó el pasajero que viajaba en la parte posterior, identificado como Edgar Martín Mahuanca (34), que falleció instantáneamente, el conductor resultó con lesiones menores y se habría salvado de milagro del fuerte impacto.

Al lugar llegó personal de serenazgo encontrando a un grupo de personas alrededor de una motocar “Torito” de color azul. En el interior del vehículo se hallaba una persona de sexo masculino sin signos vitales, producto del impacto. De inmediato dieron aviso a la comisaría de la Policía Nacional de Pangoa, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar para acordonar el área y realizar las diligencias las investigaciones correspondientes.

También dieron aviso al Ministerio Público, que ordenó se realicen las diligencias necesarias.

Después del levantamiento del cadáver, el occiso fue trasladado a la morgue de Satipo para la necropsia de ley.