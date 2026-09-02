Un cargamento de 11.2 kilos de alcaloide de cocaína fue decomisado por agentes de la Policía Nacional durante una intervención realizada en el sector Alto Anapati, distrito de Pangoa, provincia de Satipo.

La operación se ejecutó tras labores de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas. Los agentes intervinieron una camioneta que transportaba varios sacos de kion y procedieron con el registro del vehículo.

Entre la carga, los efectivos encontraron 11 paquetes tipo ovoide envueltos con plástico film, en cuyo interior se halló la sustancia ilícita con un peso bruto total de 11.200 kilogramos.

Durante las diligencias, la Policía encontró además un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo trampero y sin número de serie, por lo que también fue incautada.

El conductor del vehículo, identificado con las iniciales N. A. V. (33), fue detenido en flagrancia y permanece como presunto implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas. Según la información policial, el cargamento decomisado tendría un valor estimado de S/ 60 282, representando una importante afectación económica a las actividades vinculadas al tráfico de drogas.

El detenido y las especies incautadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen y destino de la droga, así como determinar las responsabilidades correspondientes. El intervenido mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que las autoridades determinen su responsabilidad conforme a ley.