Luego de que el último viernes la comisión de Constitución -donde están los congresistas Waldemar Cerrón e Ilich López- decidiera “patear” el debate del adelanto de elecciones hasta julio, ex congresistas de la región salieron a criticar su postura. “Hay congresistas de Junín, sobre todo de Acción Popular, que están aprovechando el tema del populismo”, dijo el ex parlamentario Federico Pariona. “Para mí son unos miserables porque no nos representan, no hacen leyes a favor de la población y solo quieren quedarse como sea hasta el 2026″, expresó, molesto, a su turno, el ex legislador de PPK, Moisés Guía Pianto. Finalmente, Israel Lazo, ex congresista de Fuerza Popular, señaló que no se está haciendo caso al Perú más olvidado: “El tema es que no se está haciendo caso al Perú profundo”, dijo. Estas son sus declaraciones completas:

Federico Pariona, ex congresista de Fuerza Popular

Estamos ante un Congreso que carece de experiencia y con mucha insensibilidad. Cada grupo mantiene posiciones extremas. Lo primero que hay que ver es cómo calmar la situación que está en las calles. No solo son los muertos, hay gente que está padeciendo por la crisis económica. Un día más o una semana hace la situación más crítica. Hay congresistas de Junín, sobre todo de Acción Popular, que están aprovechando el tema del populismo, cómo sacar réditos políticos; todo eso se resume en la falta de experiencia. La constituyente, la reelección pueden ser interesantes para poder debatir, no hay que descartarla, pero en este momento no es necesario. Lo que urge son las nuevas elecciones”

Moisés Guía Pianto, ex congresista de Peruanos Por el Kambio

No están viendo la realidad, que el pueblo peruano está en una situación dificil. Si bien ellos (el Congreso) están en lo correcto en la parte constitucional, eso queda en segundo plano cuando la población pide a gritos lo que está pidiendo. Están viendo sus intereses personales y no de la población. Han aumentado los intereses para empresarios y microempresarios. No saben el daño que están haciendo. No hay leyes importante que estén en función de la población, para mi son unos miserables porque no nos representan, no hacen leyes a favor de la población y solo quieren quedarse como sea hasta el 2026. Por la situación que pasa el país, por el lado económico y cómo están las calles, creo que debe renunciar la presidenta.

Israel Lazo, ex congresista de Fuerza Popular

Le estamos haciendo juego a los extremos, estamos alimentándo los si no se toman medidas concretas. La Constitución ha funcionado hasta ahora, pero es necesario que se modernice, que se actualice. El tema es que no se está haciendo caso al Perú profundo y eso hace que toda la vida, el sur, ponga los presidentes de la calidad que hemos tenido. Lo que estamos viviendo es culpa de la clase política que nos gobierna, los que manejan los hilos de poder en Perú. Tenemos que hacer caso al pueblo, hay un gran porcentaje que pide que se vayan, si no hacemos caso estos problemas, nos llevan más y más a una crisis. Izquierda y derecha quieren atornillarse en el poder a pesar de que el pueblo ya decidió que se tienen que cambiar todo”.