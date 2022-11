Pese a que en horas de la mañana el pase era normal, pasado el mediodía transportistas de carga pesada, bloquearon el pase en Mito (Concepción) y el kilómetro 78 de la carretera central, Puente Stuart (Jauja), en ambos lugares no había pase. Llegó personal policial de la comisaría de Jauja y la Unidad de Servisios Especiales (Use) de Huancayo para dialogar con los manifestantes, de dicho diálogo también participó la fiscal de turno Liz Santos, tras ello acordaron liberar la vía a las 5:00 de la tarde, pero solo para vehículos de transporte público, no camiones de carga.

Manifestantes utilizaron maquinaria pesada para colocar desmonte en la misma carretera. En otro tramo vehículos fueron abandonados en medio de la pista para cerrar totalmente el pase. Los más perjudicados fueron los pasajeros que tuvieron que bajar de las unidades y caminar para hacer trasbordo. Mujeres con niños en las espaldas y con maletas caminaban desde Ullusca hasta el ingreso de Huaripampa, alrededor de 2 a 3 kilómetros.

La protesta fue pacífica y solo se registró un incidente cuando los manifestantes pincharon la llanta de un camión de carga que intentó pasar de Lima a Huancayo. Los protestantes señalan que acatan un paro indefinido y al cierre de esta edición se alistaban a pernoctar en el lugar.