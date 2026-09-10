Siete personas perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido la mañana de este jueves 10 de setiembre, en el distrito de Ninacaca, región Pasco.

El hecho se registró aproximadamente a las 8:40 de la mañana, en el tramo comprendido entre los centros poblados de Carhuac y Chipa, cuando un automóvil Toyota Rush de color plata metálico, con placa W4S-444, se despistó y terminó cayendo por un abismo.

Tras precipitarse por la agreste pendiente, el automóvil dio varias vueltas de campana y quedó completamente destruido. Debido a la violencia del impacto, los ocupantes quedaron dispersos en diferentes puntos del terreno rocoso.

Pobladores de la zona alertaron a las autoridades sobre el accidente, permitiendo que se movilizaran efectivos policiales y equipos de emergencia para iniciar las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

Investigan causas del accidente

La Comisaría PNP de Huachón recibió la alerta y desplazó personal hasta el lugar. Los agentes constataron la presencia del vehículo y de siete personas que aparentemente ya no presentaban signos vitales.

El hecho fue comunicado a la Unidad de Emergencia de la Región Policial Pasco y al representante del Ministerio Público de turno de Vicco, quienes participan en las diligencias destinadas a determinar las causas del despiste y posterior caída del vehículo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer la identidad de las víctimas.